Tessa Bergmeier kippt bei Arzt um: "Man ist ein kupferverseuchtes Wrack"

Tessa Bergmeier (35) berichtet über ihre schockierenden Erfahrungen mit der Kupferkette und Kupferspirale. © otomontage: Instagram/tessa.bergmeier

"Ich bin heute so k. o. Ich habe so Kopfschmerzen. Ich habe hardcore meine Tage", startet die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin ihre Instagram-Story. Was folgt, ist ein emotionales Statement über Jahre voller Schmerzen, Hormonchaos und ein traumatisches Arzt-Erlebnis.

Fünf Jahre trug Tessa eine sogenannte Kupferkette als Verhütungsmethode. Heute ist sie sich sicher: Das war ein Riesenfehler! "Ich wusste gar nicht, wie sehr die mir schadet", erklärt die Tierschützerin. "Man ist einfach nur so ein kupferverseuchtes Wrack." Immer wieder Zwischenblutungen, massive Hormonstörungen. "Das Kupfer hat mir meine Periode so zerstört", erklärt die 35-Jährige weiter.

Als der Arzt die Kupferkette nicht mehr anbot, entschied sich Tessa für die Kupferspirale als Alternative - mit fatalen Folgen: "Beim Einsetzen bin ich umgekippt! Das war der absolute Horror!", beichtet die Reality-Queen mit Tränen in den Augen.

Tessa schildert die dramatische Szene weiter: "Ich bin aufgestanden, fühlte mich schwummrig und bin umgekippt. Das war so schrecklich und ich habe mich so ausgeliefert gefühlt. Das war der absolute Albtraum in dieser Praxis", so die Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin weiter.

"Dann haben die mich in so einen Raum rüberverfrachtet. Und dann haben sie mich erst nach einer halben Stunde nach Hause gehen lassen", beschreibt die Influencerin das "traumatisierende Erlebnis" weiter.