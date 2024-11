Tessa Bergmeier kämpft seit "Sommerhaus der Stars" mit psychischer Erkrankung

Hamburg - Im " Sommerhaus der Stars " gab es in diesem Jahr eine Eskalation nach der anderen. Für das Ex- GNTM -Model Tessa Bergmeier (35) ein Alptraum, mit dessen Folgen sie noch immer zu kämpfen hat.

"Seit meiner Zeit im Sommerhaus leide ich an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)", erklärte das Ex-GNTM-Model jetzt in einem deutlichen Statement.

In der Wiedersehensfolge, die im Anschluss an das Finale am kommenden Dienstag (26. November, 20.15 Uhr) bei RTL und RTL+ gezeigt wird, werden sie sich aber wieder den Vorwürfen der anderen Kandidaten stellen müssen. Eine weitere psychische Belastungsprobe, wie Tessa jetzt auf ihrem Instagram -Account mitteilte.

Von Anfang an gehörten sie und ihr Freund Jakob (39) zu den Außenseitern unter den teilnehmenden Promi-Pärchen. Von den anderen Kandidaten wurden die Veganer unter anderem dafür verantwortlich gemacht, dass es in den ersten Wochen kein Fleisch im Sommerhaus gab.

Tessa Bergmeier und Jakob sind inzwischen getrennt, wollen aber auch weiter befreundet bleiben. © RTL

In einer Vorschau ist zu sehen, wie sie während der Wiedersehensshow unter Tränen aus dem Studio stürzt. Auch andere Szenen deuten an, dass die Emotionen zum Schluss noch einmal so richtig hochkochen werden. Selbst Moderatorin Frauke Ludowig (60) soll die Show so schnell wie möglich verlassen haben, wie der Teilnehmer Sam Dylan (33) bereits in einem Instagram-Statement verriet.

Die ganzen lautstarken Beschimpfungen in der Reality-Show hätten bei ihr schließlich Panikattacken ausgelöst, so Tessa weiter. "Es war eine grausame und zermürbende Erfahrung, die tiefe Narben hinterlassen hat. Doch trotz allem habe ich gelernt zu verzeihen." Sie hoffe nun, dass sie damit ein größeres Bewusstsein dafür schaffen könne, was ein solches Verhalten bei anderen Menschen auslösen könne.

Schon nach der Veröffentlichung der vierten "Sommerhaus der Stars"-Folge hatte Tessa Bergmeier nach eigenen Angaben eine Panikattacke erlitten.

"So eine Angst, wie die da im Sommerhaus und gestern vor meinem TV, sowas habe ich noch nie gefühlt", hatte sie ihren Followern da bereits berichtet.