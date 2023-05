Tessa Bergmeier schießt gegen den "Tierknast Hagenbeck": "Macht nicht denselben Fehler wie ich!"

Auf Instagram macht Tessa Bergmeier (33) ihrem Ärger Luft. Sie ruft alle dazu auf, den Hamburger Zoo nicht mehr zu unterstützen. © Screenshot/Instagram/tessa.bergmeier

Bereits vor einiger Zeit regte sich die 33-Jährige darüber auf, dass in dem Hamburger Zoo immer noch sogenannte "Elefantenhaken" für die Dressur der Dickhäuter verwendet werden. Am heutigen Montag war das im Dezember geborene Eisbärenbaby der Grund für ihren Zorn.

"Die haben doch ernsthaft ein Eisbärenbaby geplant, damit sie im Frühjahr ordentlich Profit machen können", empörte sich die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Teilnehmerin.

"Und das mit einem Baby, welches nicht artgerecht gehalten wird und dessen Vater schon eine Verhaltensstörung hat und dem es dort garantiert nicht gut geht", so Tessa, die nochmal an ihre Anhänger appellierte: "Bitte gebt diesem Park keinen einzigen Cent. Ich schäme mich, in der Vergangenheit eine Karte für diesen Park gehabt zu haben, als ich nicht darüber nachgedacht hatte, was da vor sich geht. Mach nicht denselben Fehler wie ich."

Es sei nicht in Ordnung, was Tieren für Profit angetan wird. Ebenso verachte sie jede Art von Ausnutzung, Vorführung, Dressur und auch die ganzen "Instagram-Uschis, die ihre Bikinifotos mit Elefanten in Thailand machen müssen", das wäre alles einfach nur "uncool".

Dabei sei angemerkt, dass die zweifache Mutter selbst Katzen in einer Stadtwohnung hält und diese auch mal gerne (gegen deren Willen) in ihre Kamera hält.