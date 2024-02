"The Big Bang Theory"-Star lüftet Geheimnis: Johnny Galecki hat es getan!

Nashville (Tennessee/USA) - In der Kultserie "The Big Bang Theory" buhlte Schauspieler Johnny Galecki als "Leonard" um das Herz von "Penny" (Kaley Cuoco, 38) und schaffte es trotz seiner nerdigen Art, sie um den Finger zu wickeln. Auch im echten Leben ist der 48-Jährige auf der Erfolgsspur.

Galecki als "Dr. Leonard Hofstadter" und Kaley Cuoco als "Penny" gehörten zu den Stars der Kultserie "The Big Bang Theory". © Screenshot/Instagram/sanctionedjohnnygalecki

Galecki, der 30 Jahre in Los Angeles lebte, dort aber nie so richtig heimisch geworden sei, kaufte das Anwesen bereits 2018, zog aber erst 2020, kurz vor Beginn der COVID-Pandemie, vollständig in den US-Bundesstaat Tennessee.

Dort hat auch die kleine Oona Evelena ihr eigenes Zimmer. Den Raum zieren eine Tapete mit Tiermotiven, ein großer beiger Teppich oder auch ein riesiges ausgestopftes Kaninchen. Der übrige Stil des Hauses lässt sich vielleicht am besten als ein bunter Mix verschiedenster Farben und Möbel beschreiben.

Ein weiteres Kinderzimmer gehört übrigens Sohn Avery, der aus einer früheren Beziehung des Schauspielers stammt. Zuletzt waren Galecki, Ehefrau Morgan und der vier Jahre alte Sprössling in Disney World unterwegs.

Unter dem Hashtag #absolutehappiness bedankte sich der Schauspieler "für einen magischen Urlaub" auf seinem Instagram-Profil. Neues Haus, neue Frau, Nachwuchs, tolle Ferien - beim Serien-Star läuft es!