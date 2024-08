"The Notebook"-Star mit 94 Jahren verstorben!

Gena Rowlands wirkte seit den 1960er Jahren in Dutzenden Filmen mit, viele davon unter der Regie ihres Mannes John Cassavetes. (Archivbild) © IMAGO/The Leo Fuchs Archives

"Gena ist subtil, zart, sie ist ein Wunder. Sie ist direkt. Und unbeirrbar. Sie kann einfach alles", schwärmte Ehemann und Regisseur John Cassavetes einst über Rowlands. Das Paar war über drei Jahrzehnte verheiratet, drehte gemeinsam unter anderem die Erfolgsfilme "Eine Frau unter Einfluss" (1974) oder "Gloria" (1980) und machte Rowlands damit zum Oscar-nominierten Star.

Wie mehrere US-Medien, darunter das Variety-Magazin, berichten, starb die Schauspiel-Ikone am Mittwoch im südkalifornischen Indian Wells. Die Künstleragentur WME, die Rowlands Sohn Nick Cassavetes (65) vertritt, bestätigte den Tod. Bereits im Juni hatte dieser mitgeteilt, dass Rowlands seit einigen Jahren an Alzheimer leide.

Cassavetes - ebenfalls Regisseur wie sein Vater - hatte seine Mutter 2004 für die Bestseller-Verfilmung "The Notebook" vor die Kamera geholt. An der Seite von Rachel McAdams (45) und Ryan Gosling (43) spielte sie eine an Alzheimer leidende Frau in einem Pflegeheim.

Mit der Schauspielerei "lebt man 100 Leben", sagte Rowlands im Jahr 2014 der Los Angeles Times. "Man muss nicht das ganze Leben nur mit sich selbst verbringen", erklärte sie und betonte, wie facettenreich ihre Figuren stets waren: vom Callgirl über die Museumsangestellte und die Philosophieprofessorin bis hin zur Hollywood-Agentin.