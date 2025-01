"The Walking Dead"-Schauspieler mit nur 32 Jahren verstorben

Eastland (USA) - Den richtigen Durchbruch hatte er im vergangenen Jahr durch seine Rolle in der Dramaserie "Country Rescue". Jetzt berichtet ein Fernsehsender über den Tod von Keller Fornes (†32).

Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Laut einem Bericht von USA Today verstarb Fornes bereits am 19. Dezember des vergangenen Jahres.

"Seine positive Energie und sein Enthusiasmus hat jeden angesteckt, mit dem er zusammengearbeitet hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und all denen, die er mit seinen Werken berührt hat" fügte der Sender noch hinzu.

"Wir bei Great American Family sind zutiefst bestürzt über das Ableben von Schauspieler Keller Fornes. Er war nicht nur eine besondere Persönlichkeit, ein talentierter Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur, sondern auch ein begnadeter Musiker ", schrieb der familienfreundliche Sender in der Bildbeschreibung.

Am Dienstag informierte der US-amerikanische Sender "Great American Family" auf Instagram über das Ableben des Schauspielers.

Neben seiner Rolle in "Country Rescue" stand Keller Fornes auch an der Seite von Norman Reedus (56) und Andrew Lincoln (51) vor der Kamera. Zusammen drehten sie für die Kultserie "The Walking Dead".

Neben seinen Eltern und Brüdern hinterlässt Fornes auch seine Ehefrau Margie. Am kommenden Samstag wird in seiner Heimatstadt eine Gedenkfeier stattfinden.