"The Wanderers" und "Stirb langsam 2": Schauspieler Tony Ganios ist tot

US-Schauspieler Tony Ganios ist tot! Der Darsteller verstarb im Alter von 64 Jahren.

Von Chris Pechmann

New York City (USA) - Bekannt aus Filmen wie "Porky's", "The Wanderers - Terror in der Bronx" und "Stirb langsam 2": Schauspieler Tony Ganios ist tot! Der Darsteller verstarb im Alter von 64 Jahren.

Tony Ganios verstarb im Alter von 64 Jahren. Dies berichtete das US-Portal TMZ unter Berufung auf die Verlobte des Schauspielers Amanda. Ganios sei am Sonntag, dem 18. Februar (Ortszeit), in einem New Yorker Krankenhaus verstorben. Am Tag zuvor sei der Schauspieler aufgrund einer schweren Rückenmarksinfektion eingeliefert worden. Daraufhin sei Ganios operiert worden. Am Sonntag hätte er dann auf dem Weg zu einer Dialysebehandlung einen Herzstillstand samt Organversagen erlitten. Wie TMZ seine Verlobte zitierte, hätten die beiden erst kürzlich ihre Hochzeit geplant. Sie seien seit mindestens neun Jahren ein Paar gewesen. Laut einem Beitrag auf X seien ihre letzten Worte zueinander "Ich liebe dich" gewesen: "Liebe ist eine Untertreibung. Du bist alles für mich. Mein Herz, meine Seele und mein bester Freund", so Amanda.