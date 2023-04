26.04.2023 07:56 "The Whale"-Star Brendan Fraser: "Ich suche einen Job, Alter!"

Brendan Fraser (54) hat im Filmtheater am Friedrichshain in Berlin seinen Film "The Whale" vorgestellt.

Von Denis Zielke

Berlin - Prominenter Besuch aus Hollywood: Für seine bewegende Darstellung des krankhaft übergewichtigen und zugleich zärtlichen Englischprofessors Charlie in dem Drama "The Whale" hat Brendan Fraser (54) dieses Jahr den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. In Berlin stellte der Schauspieler den Film vor ausverkauftem Haus vor. Brendan Fraser (54) feiert nach einem Karriereknick ein Kino-Comeback, das ihm einen Oscar bescherte. © Jens Kalaene/dpa Zahlreiche Tränen flossen bei vielen Zuschauern bei der Vorführung am Dienstagabend im Filmtheater am Friedrichshain. Unter tosendem Stehbeifall betrat Fraser nach der deutschen Publikumspremiere die Bühne und stand Moderator Steven Michael Gätjen (50) gut zwanzig Minuten Rede und Antwort. "Die Dreharbeiten zu dem Film fanden zur Hochphase der Coronapandemie statt", sagte der Schauspieler, "und ich möchte kurz sagen, wie großartig es ist, dass wir heute alle zusammen sitzen." Der Film in seiner demütigen Machart brauche "keine Pyrotechnik und Schnickschnack, um ein Publikum zu erreichen", erklärte er weiter. "Ihr seid absolut ein Teil davon, indem ihr das Ritual fortgesetzt habet und wieder ins Kino kamt", führte Fraser aus und bedankte sich: "Es ist ein Privileg, hier zu sein." Gätjen wollte wissen, wie es dem Hollywoodstar bei der Oscar-Verleihung ging, als der Gewinner verkündet wurde. "Gastgeber Jimmy Kimmel machte ein Witz und es gab Reaktionen des Publikums. Das war ein wenig dissonant. Ich war mir nicht sicher, ob mein Name genannt wurde. Da brauchte ich eine Sekunde, um das zu verarbeiten. Ich bekam einen unsichtbaren Schlag in den Magen", erzählte Fraser, "aber meine Frau und Kinder waren da. Wir haben uns geküsst und den Moment zelebriert." Danach befragt, wo er seine Oscar-Statue aufbewahre, witzelte der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler: "Ich habe sie an einem Helm befestigt – oder auf der Motorhaube meines Autos." Brendan Fraser: Können Fans auf ein Leinwand-Comeback von "Die Mumie" hoffen? Brendan Fraser (54) verkörpert in dem Film "The Whale" den gut 270 Kilogramm schweren Charlie, der nach dem Tod seines Partners eine Essstörung entwickelt. Für die Rolle des Einsiedlers schlüpfte er in einen Fat Suit und saß stundenlang in der Maske. © -/A24/dpa Auf Gätjens Frage, wie er sich die Rollen nach dem Oscar auswähle, scherzte Fraser: "Ich werde die Bombe platzen lassen und sage: Ich suche einen Job, Alter!" Dafür brach das begeisterte Publikum herzlich in Lachen aus. Es sei in seinen Worten aktuell eine "seltsame Zeit in der Filmindustrie", berichtete der 54-Jährige. Der Grund dafür seien verschiedene Ausspielwege wie Streaming-Dienste oder das Schauen von Streifen über mobile Geräte. "Oder man macht es so, wie ihr Leute heute Abend: Man holt sich einen Babysitter, zieht sich an, holt sich eine Eintrittskarte", stellte der Hollywoodliebling der 90er Jahre seine Sicht der Dinge dar. Es gebe "einen Trend, Filme zu drehen, die auf die große Leinwand gehören". Das brachte ihm erneut Zuspruch und Applaus im Kinosaal ein. Gätjen erkundige sich abschließend, ob es auch ein Comeback als Richard "Rick" O'Connell in der Kultfilm-Reihe "Die Mumie" geben wird. Fraser erwiderte hierzu witzelnd: "Weißt du etwas, dass ich nicht weiß? Ich habe doch schon gesagt, ich suche einen Job." Filmstart: "The Whale" läuft ab dem 27. April 2023 in den deutschen Kinos.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa