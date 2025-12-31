"The Wire"-Star gestorben: Trauer um Schauspieler Isiah Whitlock Jr. (†71)

Los Angeles - Der vor allem durch seine Rolle als korrupter Politiker in der Serie "The Wire" bekannte Schauspieler Isiah Whitlock Jr. ist tot.

Isiah Whitlock Jr. starb im Alter von 71 Jahren. © Santiago Felipe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Er starb am Dienstag im Alter von 71 Jahren, wie sein Manager mitteilte.

"Wer ihn kannte, liebte ihn. Ein brillanter Schauspieler und noch besserer Mensch".

In seiner mehrere Jahrzehnte dauernden Karriere spielte Whitlock mehr als 125 Rollen in Filmen und Fernsehserien, darunter zahlreiche Filme des Regisseurs Spike Lee wie etwa "BlacKkKlansman" und "25 Stunden".

Als Reaktion auf die Nachricht von Whitlocks Tod veröffentlichte Lee ein Foto in Onlinediensten, das ihn Hand in Hand mit dem Schauspieler zeigt, den er als "meinen geliebten Bruder" würdigte.