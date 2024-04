"The Witcher"-Star Henry Cavill wird zum ersten Mal Vater: "Sehr aufgeregt"

New York (USA) - Vor drei Jahren ging "The Witcher"-Star Henry Cavill (40) mit seiner Beziehung an die Öffentlichkeit. Jetzt erwarten er und seine Freundin Natalie Viscuso ihr erstes gemeinsames Kind! Ein Paparazzivideo sorgte bereits zuvor für Furore.

Henry Cavill (40) bestätigte, was alle vermutet haben: Seine Freundin Natalie Viscuso ist schwanger! © Henry Nicholls/AFP

Wie der Schauspieler in einem Interview mit Access Hollywood am Rande der Premiere seines neuen Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" in New York City (USA) verriet, wird das Paar in den kommenden Monat zum ersten Mal Eltern.

Eine Reporterin fragte Cavill nach dem Grund und vermutet, dass die neue Lebensphase des 40-Jährigen mit Co-Star Henry Golding (37) zusammenhängen könnte, der kürzlich zum zweiten Mal Vater geworden ist.

Darauf sagte der Hollywoodstar: "Ich meine, er hat mich nicht dazu inspiriert. Das waren meine Eltern."

Und ergänzt: "Aber ich bin sehr aufgeregt darüber. Natalie und ich sind beide sehr aufgeregt. Ich bin sicher, ihr werdet noch viel mehr davon sehen."

Anschließend bedankte sich der Brite bei der Reporterin, die sagte, dass er bestimmt ein "großartiger Vater" werde. Das Geschlecht des Babys behielt das Paar jedoch (noch) für sich.

Zuvor sorgte bereits ein Paparazzivideo für Spekulationen, da die Fotografen Cavill und seine Natalie am Wochenende beim Verlassen eines Hotels in New York City entdeckt haben. Unter dem schwarzen Rollkragenpullover der jungen Frau war eine eindeutige Wölbung zu sehen.