Fragwürdige Szenen unterlegt mit Welthit: Hier wird Gottschalk knallhart aufs Korn genommen!

Davon, wie dieses "dienstliche" Anfassen an einem Samstagabend oftmals aussah, kann man sich in einem neuen Videoclip des bekannten ARD-Satire-Formats "extra 3" jetzt jederzeit ein Bild machen.

Wenig hilfreich war in diesem Zusammenhang sein Rechtfertigungsversuch in einem Gespräch mit dem " Spiegel ". Demzufolge habe er Frauen im TV stets "rein dienstlich" angefasst. "Wie ein Schauspieler, der im Film küsst, weil es im Drehbuch steht", hatte Gottschalk sich entschieden distanzieren wollen.

Zum Sammelsurium an fragwürdigen Szenen mit Kandidatinnen und Gästinnen gesellen sich Zeilen wie "Ich hab' die Massen voll berührt, gerne auch mal am BH. War doch normal, scheißegal. Doch heute darf ich gar nichts mehr", "Und bring' ich 'nen Altherrenwitz - oh yeah - fallen die Woken über mich her" oder auch "Showmaster, Showmaster - und gerne auch mal Chauvi".

Zusätzlich nimmt der Clip Gottschalks Auffassung im Kontext der Kritik ins Visier. "Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft so ein bisschen ihren Kompass verloren hat. Andere Menschen in meinem Alter haben auch das Gefühl, dass sie nicht mehr alles sagen dürfen, was sie denken", hatte der 74-Jährige in der Sendung "DAS!" unlängst erklärt.