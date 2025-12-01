Komplizierte OP! Gottschalk teilt bittere Diagnose: "Ich habe Krebs"
München - Bittere Nachricht von TV-Ikone Thomas Gottschalk (75): Der Showmaster ist offenbar schwer erkrankt.
"Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen: Ich habe Krebs", verrät der 75-Jährige gegenüber der BILD.
Demnach habe er die erschütternde Diagnose bereits im Juli 2025 erhalten. "Thomas hatte vor knapp vier Monaten eine schwere, komplizierte Krebsoperation", bestätigt auch Ehefrau Karina Gottschalk.
Die Diagnose sei heftig gewesen. Der Moderator leide an einem epitheloiden Angiosarkom - einem seltenen und bösartigen Tumor. Die Folge: Gottschalk musste umgehend operiert werden. "Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen", offenbart Karina Gottschalk.
Der nächste Schock folgte kurz darauf: Als der Befund aus der Pathologie kam, habe der Showmaster erneut operiert werden müssen. Es sei viel mehr Gewebe von den Krebszellen befallen gewesen, als zunächst angenommen, erzählt seine Gattin.
Nach mehreren Tagen in einer Klinik sei er schließlich entlassen worden. Daran gedacht, sich ab sofort zu schonen und sich in Ruhe auszukurieren, habe er aber nicht, so der 75-Jährige. Stattdessen habe er weiter gemacht wie immer. "Das war rückblickend wohl mein größter Fehler. Aber ich hatte fest zugesagte Engagements und Verträge, die ich erfüllen wollte."
Thomas Gottschalk über künftige Auftritte: "Es hat keinen Sinn mehr!"
Um die Schmerzen zu lindern, greift er zu starken Medikamenten - beispielsweise zu Opiaten. "Wir dachten, es geht ihm gut damit", berichtet Karina. Schließlich sei er in den heimischen vier Wänden wie immer, "witzig, frech, gut gelaunt."
Bei der Bambi-Verleihung, bei der der Entertainer fahrig und konfus wirkte und daraufhin massiv in der Kritik stand, sei dem Ehepaar dann klar geworden, "welche Nebenwirkung diese Medikamente haben."
Über den kuriosen Auftritt ihres Mannes sagt Karina Gottschalk daher: "Er war in Schockstarre. Er hatte einen Blackout." Eine Ansicht, die auch der Moderator teilt: "Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken. Ich kannte mich so selbst nicht. Inzwischen weiß ich, das sind die Schmerzmittel."
Heute weiß er: "Es hat keinen Sinn. Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden."
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa