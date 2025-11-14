Nach TV-Fauxpas: Thomas Gottschalk entschuldigt sich für Bambi-Rede

Thomas Gottschalk irritiert mit seinem Auftritt beim Bambi. Der Moderations-Profi wirkt fahrig, überfordert - jetzt entschuldigt er sich für seine Moderation.

Von Britta Schultejans und Paulina Sternsdorf Grünwald - Es war das Tuschel-Thema schlechthin bei der Bambi-Verleihung: Was war eigentlich mit Thomas Gottschalk (75) los? Seine Rede sorgte für Buhrufen unter den Gästen, jetzt entschuldigt er sich am Freitag öffentlich.

Megastar Cher (79) freut sich über einen Bambi, doch geredet wird vor allem über Thomas Gottschalk (75). Der Moderations-Profi wirkt fahrig, fast überfordert - und erntet für einen Satz sogar Buhrufe. © Peter Kneffel/dpa Der erfahrene Moderations-Profi löste bei der Gala am Donnerstagabend in den Bavaria-Studios in Grünwald nahe München merklich Irritationen aus. Bei der Übergabe des Preises an Musikstar Cher (79) wirkte der 75-Jährige fahrig, desorientiert, fast schon überfordert. Er verhaspelte sich, sprach auffallend langsam und nicht immer zusammenhängend. Gottschalk, der mit seiner Frau Karina zu dem Promi-Event gekommen war, erntete sogar Buhrufe, als er Cher mit dem Satz ankündigte: "Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe." Genau für diesen Satz, der auch im Netz stark kritisiert wurde, entschuldigte sich der Moderator am Freitag nach den Bambis. Auf "Spiegel"-Anfrage äußerte sich Gottschalk: "Ich dachte plötzlich (als da eine Cher auf der Bühne stand und die andere von hinten dazu kam) an eine Verlade und war (zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne) echt verwirrt und habe dann wirklich dummes Zeug erzählt." Thomas Gottschalk "Fairen Teil abgeben": Thomas Gottschalk kritisiert Reiche und Steuerflüchtlinge Abschließend betonte er: "Das Zitat in Bezug auf 'Frauen ernst nehmen' nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür." Er nehme Frauen sehr ernst. "Niemand weiß das besser als meine", so Gottschalk.

Gottschalk irritierte mit weiteren kuriosen Aussagen

Die unpassende Äußerung war nicht das Einzige, was die Zuschauer an Gottschalks Rede verwirrte. So fing der Moderator mit "Cher, Cher, nichts ist so schwer wie Cher" an, um dann noch zu einer längeren Episode darüber auszuholen, dass seine eigene Bambi-Trophäe in seiner abgebrannten Villa in Malibu zusammengeschmolzen sei. Er habe "alles" von ihr gesehen, sagte Gottschalk über die US-Sängerin, die ihn sogleich bremste: "nicht alles". Einmal stellte er sich zwischen die Preisträgerin und die Kameras, nahm ihr quasi kurz das Rampenlicht - fragte sie dann aber doch, ob sie etwas sagen wolle. Und einmal meinte er selbst, er sei etwas verwirrt.

Thomas Gottschalk im Netz zerrissen: "Warum hat ihm niemand das Mikro ausgeschaltet"