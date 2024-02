Seltener Auftritt mit Sohn Roman: So geht es Thomas Gottschalks Ex-Frau Thea

Ein Jahr später trennten sie sich: Entertainer Thomas Gottschalk (73) und seine damalige Frau Thea (78) bei den Bayreuther Festspielen 2018. © Matthias Balk/dpa

Seither ist die Ex des TV-Entertainers nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Umso überraschender war das Video, das der gemeinsame Sohn des ehemaligen Promi-Paares, Roman Gottschalk (41), kürzlich auf Instagram veröffentlichte.

Thea war bei ihrem Sohn und seiner Familie in San Diego zu Besuch. Zunächst plaudern die beiden in dem einminütigen Clip über das Wetter in der Stadt im Südwesten von Kalifornien, das laut Thea "ziemlich kalt, aber natürlich nicht so kalt wie in Deutschland" sei.

Doch dann wird Thea wehmütig. Roman hatte kurz davor ein Foto mit seiner berühmten Mutter auf Instagram geteilt. In dem Video berichtet er der 78-Jährigen von den vielen positiven Reaktionen darauf:

"So viele Leute lieben dich noch. Sie sagen, dass du eine tolle Frau bist", so der Sohn des Ex-"Wetten, dass..?"-Moderators.