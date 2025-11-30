Thomas Gottschalk teilt bittere Diagnose: "Ich habe Krebs!"

Thomas Gottschalk war mit seiner Ehefrau Karina bei der Bambi-Verleihung. © Felix Hörhager/dpa

"Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen: Ich habe Krebs", verrät der 75-Jährige gegenüber der BILD.

Demnach habe er die erschütternde Diagnose bereits im Juli 2025 erhalten. "Thomas hatte vor knapp vier Monaten eine schwere, komplizierte Krebsoperation", bestätigt auch Ehefrau Karina Gottschalk.

Die Diagnose sei heftig gewesen. Der Moderator leide an einem epitheloiden Angiosarkom - einem seltenen und bösartigen Tumor. Die Folge: Gottschalk musste umgehend operiert werden. "Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen", offenbart Karina Gottschalk.

Der nächste Schock folgte kurz darauf: Als der Befund aus der Pathologie kam, habe der Showmaster erneut operiert werden müssen. Es sei viel mehr Gewebe von den Krebszellen befallen gewesen, als zunächst angenommen, erzählt seine Gattin.

Nach mehreren Tagen in einer Klinik sei er schließlich entlassen worden. Daran gedacht, sich ab sofort zu schonen und sich in Ruhe auszukurieren, habe er aber nicht, so der 75-Jährige. Stattdessen habe er weiter gemacht wie immer. "Das war rückblickend wohl mein größter Fehler. Aber ich hatte fest zugesagte Engagements und Verträge, die ich erfüllen wollte."