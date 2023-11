"Wetten, dass..?" im Ticker: Sexismus-Spruch von Gottschalk

Offenburg - 153 Sendungen hat er bereits absolviert. Am Samstagabend verabschiedet sich Thomas Gottschalk (73) dann endgültig als "Wetten, dass..?"-Showmaster.

Musikalisch wird es mit Weltstar Cher (77), der Band Take That sowie Helene Fischer (39) und Shirin David (28).

Endet die Sendung tatsächlich pünktlich???? Gottschalk kündigt an, drei Minuten schneller zu sein als geplant. Wohin soll das noch führen?

Oh nein, die Wette geht verloren und das bedeutet: Helene Fischer muss in ihrer Weihnachtsshow von Thommy vorgegebene Sätze sagen...Und die muten zum Fremdschämen an.