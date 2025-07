Thomas Müller und seine Frau Lisa überraschen mit Pärchenfoto!

Alles in Kürze

Nur noch selten sah man das Paar seither zusammen in der Öffentlichkeit. Selbst beim Abschied von Thomas Müller vom FC Bayern war seine Frau nicht anwesend.

Thomas Müller postete den Schnappschuss in seiner Story auf Instagram . Das Foto zeigt das Sportler-Paar glücklich in die Kamera lächelnd neben Lisas Pferd Mondrian.

Zuletzt sagte Lisa Müller, dass sie sich eine Karriere in der Politik vorstellen könnte. Sie schwanke dabei zwischen CSU und FDP. Dieses Vorhaben dürfte sich allerdings mit den Plänen ihres Ehemanns beißen. Dieser will seine Fußball-Karriere fortsetzen und liebäugelt mit einem Wechsel in die US-amerikanische MLS.

Thomas und Lisa Müller sind bereits seit ihren Teenager-Jahren zusammen. Im November 2009 heirateten sie. Kinder hat das Paar keine.