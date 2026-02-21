 12.331

"Landarztpraxis"-Star Thorsten Hamer stirbt mit 43 Jahren: Agentin teilt neue Details

Der plötzliche Tod von Thorsten Hamer (†43) erschüttert noch immer die deutsche TV-Welt. Seine Agentin hat jetzt neue Details rund um sein Ableben ausgepackt.

Von Frederick Rook

Schauspieler Thorsten Hamer wurde nur 43 Jahre alt.  © @urbanruths/dpa

Durch seine Rolle als warmherziger Koch Matthias "Matti" Steiniger in der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" wurde der Schauspieler einem Millionenpublikum bekannt. Von der zweiten bis zur dritten Staffel wirkte er in über 150 Episoden mit.

Die Nachricht von seinem Tod traf Wegbegleiter und Kollegen aus heiterem Himmel. Details zu den Hintergründen wurden zunächst nicht bekannt. Im Gespräch mit "Bild" hat seine langjährige Agentin Mara Winzer dann doch noch weitere Informationen mitgeteilt.

"Es kam alles sehr überraschend und plötzlich. Thorsten starb am 8. Februar nach kurzer, schwerer Krankheit in Solingen im Kreise seiner Familie", erklärte Winzer. Aus Respekt vor der Familie wolle sie jedoch nicht verraten, um welche Krankheit es sich genau handelte.

Weiter offenbarte Winzer, dass die Diagnose den 43-Jährigen im vergangenen 2025 völlig überraschend während der Dreharbeiten zu den neuen Folgen von "Die Landarztpraxis" traf. Sie zwang ihn sogar dazu, der Serie mit sofortiger Wirkung den Rücken zu kehren.

Thorsten Hamer in diesem Jahr noch auf der Kinoleinwand

Seine Rolle in "Die Landarztpraxis" machte den gebürtigen Solinger einem Millionenpublikum bekannt.  © IMAGO / Funke Foto Services

Da Thorsten seinen Beruf aber über alles liebte, wollte er die Karriere nicht einfach so von heute auf Morgen aufgeben. Aus diesem Grund habe er wenig später auch schon wieder für den Kinofilm "10 Blocks" vor der Kamera gestanden.

Eine Veröffentlichung des Werks auf den großen Leinwänden der Nation sei noch für dieses Jahr geplant, wie Winzer weiter verrät. Ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest. Auch über Hamers Rolle darin ist nichts bekannt.

"Er war überglücklich, voller Zuversicht, dass alles wieder gut werden würde. 'Es geht mir gut, ich bin stark!', sagte er noch zu mir. Ein Hauch von Zuversicht und Hoffnung war spürbar", erinnert sich die Agentin an eine ihrer letzten Begegnungen zurück.

Ergänzend fügte sie noch hinzu: "Und wenn die Sterne mehr als sonst vom Nachthimmel funkeln und zwei besonders stark funkeln, dann sind es ganz bestimmt Thorsten Hamer und Heinz Erhardt, die im Himmel zusammen auf der Bühne stehen und das himmlische Publikum erfreuen."

Titelfoto: @urbanruths/dpa

