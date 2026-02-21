"Landarztpraxis"-Star Thorsten Hamer stirbt mit 43 Jahren: Agentin teilt neue Details

Köln - Der plötzliche Tod von Thorsten Hamer (†43) erschüttert noch immer die deutsche TV-Landschaft. Seine Agentin hat jetzt neue Details rund um sein Ableben ausgepackt.

Schauspieler Thorsten Hamer wurde nur 43 Jahre alt. © @urbanruths/dpa

Durch seine Rolle als warmherziger Koch Matthias "Matti" Steiniger in der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" wurde der Schauspieler einem Millionenpublikum bekannt. Von der zweiten bis zur dritten Staffel wirkte er in über 150 Episoden mit.

Die Nachricht von seinem Tod traf Wegbegleiter und Kollegen aus heiterem Himmel. Details zu den Hintergründen wurden zunächst nicht bekannt. Im Gespräch mit "Bild" hat seine langjährige Agentin Mara Winzer dann doch noch weitere Informationen mitgeteilt.

"Es kam alles sehr überraschend und plötzlich. Thorsten starb am 8. Februar nach kurzer, schwerer Krankheit in Solingen im Kreise seiner Familie", erklärte Winzer. Aus Respekt vor der Familie wolle sie jedoch nicht verraten, um welche Krankheit es sich genau handelte.

Weiter offenbarte Winzer, dass die Diagnose den 43-Jährigen im vergangenen 2025 völlig überraschend während der Dreharbeiten zu den neuen Folgen von "Die Landarztpraxis" traf. Sie zwang ihn sogar dazu, der Serie mit sofortiger Wirkung den Rücken zu kehren.