TikTok-Pfleger Rashid Hamid lüftet bei Kurt Krömer schlüpfriges Geheimnis um Oma Lotti (†93)

Millionen Menschen schauten begeistert zu, wie sich das ungleiche Duo auf Augenhöhe begegnete, am Küchentisch herzlich und humorvoll über Gott und die Welt plauderte, Döner oder Sushi aß oder ins Kino ging.

Rashid Hamid (32) erlangte durch seine Freundschaft mit Oma Lotti (†93) deutschlandweit große Bekanntheit. © Screenshot/Instagram/pflege.smile

Krömer hakte nach: "Freund im Sinne von Geliebter, oder was?" Das bejahte der Hamburger und erklärte: "Die schöne Story ist, Oma hat für ihn Essen gekocht und er hat für sie ihre Bürokratie gemacht. Und die haben sich in der Kirche kennengelernt."

Doch damit nicht genug. Hamid haute ein weiteres Detail heraus: "Und der war sechs Jahre jünger." Daraufhin entgegnete der Gastgeber: "Da hat die sich im Alter noch mal so einen jungen Lover genommen. Was knackig. Alt bin ich selber." Leider habe Erwin gesundheitsbedingt Hamburg verlassen müssen und sei zu seinen Eltern gezogen. Hamid habe ihm aber versprochen, sich um Lotti zu kümmern - und so kam es auch.

