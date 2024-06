TikTok-Star Falco Punch in großer Trauer: "Es ist eine sehr schwierige Zeit"

Falco Punch (28) trauert derzeit um seinen verstorbenen Vater. (Archivbild) © IMAGO / Gartner

Über den Schicksalsschlag informierte der 28-Jährige am Montag seine mehr als 1,3 Millionen Follower in seiner Instagram-Story.

"Es ist eine sehr schwierige Zeit für mich und meine Familie", erklärte der 28-Jährige zunächst auf Englisch. Er schätze das Verständnis und die Unterstützung seiner Follower in dieser Zeit.

"Mein Vater war der Grund dafür, dass ich hier überhaupt Videos machen kann", so Falco Punch in einem Zitat Und kündigte an, dass er sich jetzt langsam wieder seiner Arbeit widmen werde.

Über seinen Verlust reden wolle er hingegen nicht. "(Ich) möchte lieber alles privat halten", betonte der 28-Jährige.

Entsprechend behielt Falco auch für sich, wann genau sein Vater verstarb, wie auch die Umstände seines Todes. Auf Deutsch fügte er noch hinzu: "Ich hoffe, dir geht's gut, Papa." Im Hintergrund ist das "Past Lives"-Cover von Martin Arteta zu hören.