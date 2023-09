Fans in großer Sorge um Til Schweiger: "Siehst echt fertig aus"

Hamburg - Erstmals seit Monaten wendet sich Schauspieler Til Schweiger (59) in einem Instagram-Video wieder direkt an seine Fans, um ein für ihn wichtiges Event anzukündigen. Doch in den Kommentaren scheint dies in den Hintergrund zu rücken. Vielmehr beschäftigt die Follower das müde und erschöpfte Auftreten des Film-Stars.

Mit erschöpftem Blick sprach Schauspieler Til Schweiger (59) auf Instagram zu seinen Fans. © Montage: Screenshot Instagram/tilschweiger

In seinem Instagram-Reel wirbt der 59-Jährige für die "Invictus Games", die am heutigen Samstag erstmals in Düsseldorf stattfinden. Dabei treten verletzte oder geistig beeinträchtige Soldaten gegeneinander an.

"Kommt bitte vorbei und unterstützt die Athleten aus 21 Ländern. Sie haben es verdient", so Schweiger, der von "großartigen Wettkämpfen" spricht.

So mancher Fan macht sich beim Schauen des Video-Clips jedoch ganz andere Gedanken. So rückt vor allem das Erscheinungsbild des Schauspielers in den Fokus, wie die Kommentar-Spalte erahnen lässt.

"Siehst echt fertig aus", heißt es dort etwa. Ein anderer User schreibt: "Erschreckend." Es fallen Worte wie "faltig" oder "mitgenommen". So mancher Follower fragt: "Geht es dir wirklich gut?"