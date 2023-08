Besonderes Sport-Event: Prinz Harry kommt nach NRW und feiert echte Premiere

Düsseldorf - Der britische Prinz Harry (38) wird zur Eröffnung der Invictus Games in wenigen Wochen in Düsseldorf erwartet.

Meghan (42), Herzogin von Sussex, und Prinz Harry (38), Herzog von Sussex, werden im Rahmen der "Invictus Games" demnächst in Düsseldorf erwartet. © Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Die Organisatoren gehen davon aus, dass der Sohn von König Charles III. (74) an der Eröffnungsshow am 9. September teilnehmen wird und in den Folgetagen das von ihm ins Leben gerufene Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten verfolgen wird.

Außerdem gehen die Organisatoren davon aus, dass seine Frau Meghan (42) ab Mitte der Veranstaltungswoche in Düsseldorf sein wird und beide an der Abschlussveranstaltung am 16. September teilnehmen werden.

Gemeinsam hatte das Paar bereits vor einem Jahr bei einem Besuch in der NRW-Landeshauptstadt für Begeisterung gesorgt, als sie sich nach dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt viel Zeit für die wartenden Fans nahmen.

Harry informierte sich damals über die Vorbereitungen, traf sich mit früheren Teilnehmern und freiwilligen Helfern der Spiele und versprach "unvergessliche Momente" bei den Invictus Games 2023.