Mickey Rourke äußert sich zu Til-Schweiger-Skandal: "Ich werde nicht eine der Fot*** sein"

Dies berichtete Ende April der Spiegel. Seither wurde es nicht ruhig um den Produzenten. Selbst in Hollywood hat man nun offensichtlich von den schweren Vorwürfen gehört.

Genauer gesagt Mickey Rourke (70), der sich jetzt auf Instagram mit einem langen und ausführlichem Post hinter seinen deutschen Kollegen und "lieben Freund" stellte.

"Ich stehe neben dir, ich werde nicht eine der Fotzen sein, die über deinen kalten, einsamen Arsch laufen wollen", schrieb der 70-Jährige. "Ich glaube an dich, und ich werde neben dir stehen. Ich weiß, dass du ein starker, kluger, loyaler Mann von großer Substanz bist und du liebst es, Filme zu machen. Also lass' uns tun, was wir können, um die verdammten Teile wieder zusammenzusetzen."

Die Hamburger Moderatorin Madita van Hülsen (42) teilte den Post und deutete somit ihre Unterstützung für den in Verruf geratenen Produzenten an.



Eine von wenigen, könnte man meinen.

Inzwischen wird allerdings nicht nur mehr Schweiger, sondern die Branche an sich kritisiert.

Schauspielerin Nora Tschirner (41) äußerte sich umgehend nach Erscheinen des Spiegel-Artikels auf Instagram: "Wenn wir uns jetzt nicht mal die Karten legen als Industrie langsam, was Arbeitsschutz angeht, dann müssen wir uns irgendwann fragen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht."