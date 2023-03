Til Schweiger bekommt nach "Klimakleber"-Abrechnung Angebot von der CDU

Die CDU will also Til Schweiger - aber will Til Schweiger auch die CDU?

Aussagen, mit denen Til Schweiger dem ein oder anderen CDU-Politiker aus der Seele spricht, so auch dem Hamburger Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries (48), der der Zeitung weiter erklärte, dass Schweiger bei der CDU von nun an herzlich willkommen sei. Ein Vorschlag, den auch der rheinland-pfälzische Parteichef Christian Baldauf (54) unterstützte: "Die CDU hält die Arme offen", sagte er.

In einem Interview mit der Bild -Zeitung erklärte er am Donnerstag, dass er die Klimaaktivisten schlichtweg für "Vollidioten" halte. "Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klimakleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen", sagte Til Schweiger weiter. Er habe kein Verständnis für solche Aktionen, vor allem dann nicht, wenn er selbst dafür einen wichtigen Termin verpassen würde.

Luna Schweiger (26, v.l.n.r.), Michael Kessler (55), Til Schweiger (59), Tina Ruland (56) und Tim Oliver Schultz (34) posieren vor dem Kult-Opel aus "Manta Manta". © Henning Kaiser/dpa

Aktuell konzentriert sich der Schauspieler wohl eher auf die Promotour für die Fortsetzung der Ruhrgebietskomödie "Manta Manta" aus dem Jahr 1991.

"Manta Manta - Zwoter Teil", in dem Til Schweiger als "Bertie" erneut an der Seite von Tina Ruland (56, "Dschungelcamp") als "Uschi" und Michael Kessler (55) als "Klausi" zu sehen ist, startete am Donnerstag in den deutschen Kinos.

Zur Premiere am vergangenen Sonntagabend in Berlin erschien auch Til Schweigers Tochter Luna (26), die ebenfalls eine Rolle in dem Fortsetzungsfilm übernommen hat.