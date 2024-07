Nach Beauty-Fail: Jetzt spricht die Ärztin von Til Schweiger

Nachdem es längere Zeit ruhiger um Schweiger geworden war, meldete sich der 60-Jährige am Montag auf seinen Social-Media-Kanälen zurück und sorgte damit für Aufsehen. Es handelte sich um ein Werbe-Posting für Anti-Aging-Cremes, in denen der Filme-Macher deutlich verändert aussah .

Dermatologin Miriam Rehbein (40) half bei dem Schauspieler ein wenig nach. © Screenshot/instagram/tilschweiger

Mit auf dem Foto war die Münchner Dermatologin Miriam Rehbein (40), die Schweiger wohl nicht nur eine Beauty-Behandlung unterzogen hatte, sondern ihn auch seit Jahren kennt.

"Er ist in einem wirklich tollen Zustand, ist super motiviert, geht tolle neue Projekte an", sagte sie der Bild. "Ich bin super happy, ihn in einem so guten Gesundheitszustand zu sehen. Er ist auf dem Weg der Besserung."

Als Ärztin hat sie einen besonderen Blick auf Schweiger. "Til lebt auf Mallorca, Sonnencreme ist ihm fremd. Das sieht man seinem Gesicht natürlich an, deswegen haben wir ein bisschen was gemacht, damit sein Gesicht wieder frischer aussieht", erklärte die 40-Jährige.

Zudem gab Rehbein an, dass der Schauspieler weiterhin an seinem Entzug arbeite. "Was ich toll finde: Til ist seit 150 Tagen trocken. Vor allem jetzt, nach seiner Sepsis, helfe ich ihm, wieder richtig gesund zu werden." Ob sie ihm mit dem Eingriff allerdings einen Gefallen getan hat, ist fraglich.