"Voller Antikörper und voller Zuversicht": Tilda Swinton ist gegen Corona-Maske

Tilda Swinton (62) trägt ungern eine Stoffmaske. © Fotomontage: dpa/Gregor Fischer//dpa/Frederico Gambarini

Während eines Gesprächs am gestrigen Montag auf der Veranstaltung South by Southwest (SXSW), einer Art Festival für Musik und Film im texanischen Austin (USA), ließ die Oscar-Preisträgerin ihrem Unmut freien Lauf.

Die 62-jährige Darstellerin wird in der kommenden Zeit einen neuen Film in Irland drehen und das Team schrieb ihr das Tragen einer Maske am Set vor.

Anscheinend ist das Stück Stoff vor dem Gesicht bereits zu viel für die Multimillionärin.

"Ich werde keine Maske tragen, weil ich kerngesund bin und so oft eine Covid-Infektion hatte und ich voller Antikörper und voller Zuversicht bin."



Ob ihre Mitmenschen am Filmset nach einer möglichen Ansteckung durch die Schauspielerin dieselbe Zuversicht teilen, bleibt fraglich.

Noch im letzten Jahr berichtete Swinton dem Guardian über ihre eigene Corona-Erkrankung: "Ich hustete wie ein alter Mann, der 70 Jahre lang Pfeife geraucht hat, und ich hatte einen schlimmen Schwindel."