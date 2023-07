BVG macht bei Twitter gegen Rammstein mobil: "Zurück bleiben, bitte!"

Die Berliner Verkehrsbetriebe haben Rammstein bei Twitter aufs Korn genommen und eine "Alternative" für die anstehenden Konzerte im Olympiastadion angeboten.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Rammstein gibt an diesem Wochenende und dem kommenden Dienstag drei Konzerte in Berlin. Nach den jüngsten Vorwürfen gegen Sänger Till Lindemann (60) sind die Musiker aber auch in ihrer Heimatstadt nicht mehr uneingeschränkt willkommen.

Rammstein begeistert seine Fans bei den Konzerten stets mit einer spektakulären Pyro-Show. © Malte Krudewig/dpa Bevor die Reise durch Europa bei der "Stadion Tour 2023" weitergeht, macht die Band noch einmal in Deutschland Halt in der Hauptstadt. Die Konzerte am Wochenende sind trotz aller Kritik bereits ausverkauft, nur für den Auftritt am Dienstag sind noch Karten verfügbar. Allerdings weht Lindemann und Co. in heimischen Gefilden ein heftiger Gegenwind entgegen, der sogar von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) bei Twitter aufgepeitscht wird. In der hauseigenen Kampagne "Weil wir dich lieben" macht die Social-Media-Abteilung der BVG nämlich Stimmung gegen die Band der Neuen Deutschen Härte. Till Lindemann Lindemann-Anwälte wollen Petition gegen Rammstein-Konzerte mundtot machen Unter dem Motto "Tramstein" haben die Macher ein Foto der Berliner Straßenbahn auf den dazugehörigen Gleisen bei dem Kurznachrichtendienst veröffentlicht. "Falls ihr keinen Bock mehr auf Konzerte am Wochenende im Olympiastadion habt, präsentieren wir euch die Alternative", heißt es dazu.

