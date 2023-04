08.04.2023 14:05 Tim Bendzko sagt Konzert in Hamburg kurzfristig ab

Sänger Tim Bendzko hat sein für Samstag geplantes Konzert in Hamburg kurzfristig absagen müssen. Bereits die Show in Leipzig am Donnerstag musste ausfallen.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Der Sänger Tim Bendzko (37, "Nur noch kurz die Welt retten") hat auch sein für Sonnabend geplantes Konzert in Hamburg kurzfristig absagen müssen. Bereits seine für Gründonnerstag in Leipzig geplante Show hatte der Sänger nicht spielen können. Sänger Tim Bendzko (37) bei seinem Auftritt auf dem 52. Ball des Sports der Stiftung Deutsche Sporthilfe in der Festhalle Frankfurt. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Wie der 37-Jährige auf Instagram mitteilte, ist er noch immer krank. Und zwar habe er "alle Szenarien hundertmal durchgespielt", sei aber am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass es zu riskant sei, die für Ostersamstag und Ostersonntag in Hamburg und Berlin geplanten Shows zu spielen. Zusammen mit den bereits gespielten Konzerten in Köln, Frankfurt und Stuttgart bildeten die drei nun ausgefallenen Konzerte die April-Clubtour des Sängers. Weitere acht Termine sind für Oktober geplant. Die Konzerte in Hamburg und Berlin würden wie die Leipzig-Show "ebenfalls im Oktober" nachgeholt, so der Sänger. "Anfang der Woche gibt es sicherlich bereits die neuen Termine" schreibt Bendzko in seinem Social Media-Post und ergänzt, dass die Tickets selbstverständlich gültig bleiben werden. Die Hamburg-Show hätte am Ostersamstag im Club "Große Freiheit 36" an der Reeperbahn stattfinden sollen. Als Grund für die Absage wurden krankheitsbedingte Gründe aufgeführt.

Titelfoto: Sebatian Christoph Gollnow/dpa