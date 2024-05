"Deutschlands schönste Kassiererin" ehrlich: Hat sie noch Kontakt zu Ex JamooTV?

Hamburg - Erst vor Kurzem verriet die Influencerin Elaine Victoria (21) dass sie aktuell wieder single ist. Doch wie steht sie mittlerweile eigentlich zu ihrem Ex, dem YouTube -Star Jamal Edin El-Bahri (25) alias JamooTV?

"Was ist jetzt zwischen dir und Jamoo: Habt ihr Kontakt?", wollte daher jetzt ein Follower oder eine Followerin von Elaine Victoria wissen.

Ihre Beziehung mit Jamal hatte sie dort von Anfang an thematisiert. Selbst in ihrer Kennenlernphase beantworteten Elaine und Jamal regelmäßig alle Fragen ihrer Fans. Doch dann wurde es immer stiller um sie.

Das erzählte sie jetzt in einer Fragerunde auf ihrem Instagram -Account, auf dem Elaine rund 272.000 Menschen folgen. Bei TikTok , wo sie 2021 mit einem Video von der Aldi-Kasse viral ging, sind es sogar stolze 1,7 Millionen Follower.

Die Influencerin Elaine Victoria (21) und der YouTube-Star JamooTV (25) gaben sich sogar das Jawort. © Screenshot/Instagram/elaine.victoria (Bildmontage)

Und die erklärte ihrer Community zunächst, dass sie sich dazu entschieden habe, ihr Privatleben in Zukunft nicht mehr "so krass in der Öffentlichkeit" zu thematisieren.

Dennoch beantwortete sie die Frage ehrlich: "Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, schon seit Monaten."

Den Grund dafür nannte sie nicht. Doch sie wünsche ihm alles Gute für sein zukünftiges Leben. Immerhin werde er "immer in gewisser Weise" in ihrem Herzen bleiben.

"Und damit hoffe ich, hören die Fragen so langsam auf", betonte Elaine zum Schluss.

Eine Kleinigkeit verriet sie dann aber doch noch über ihr Liebesleben ...

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, etwas mit einem jüngeren Mann anzufangen, erklärte sie: "Niemals. Komme damit leider nicht klar. Würde nie wieder unter 25/26 daten", so die 21-Jährige.