"Kitchen Impossible": Tim Mälzer erlebt echten Fanboy-Moment

Hamburg/Bonn - Einer hat ihm nicht gereicht! TV-Koch Tim Mälzer (53) hat es in der sechsten Folge von "Kitchen Impossible" gleich mit zwei Gegner aufgenommen und kam dabei sichtbar an seine Grenzen.

Ein echter Fanboy-Moment: TV-Koch Tim Mälzer (53, r) steht an der Seite von Star-Koch Nick Bril (40). © RTL / Endemol Shine / Lara Fernandes

Gleich zu Beginn führten ihn die Sterne-Köche Alexander Herrmann (52, "The Taste") und Tobias Bätz (40) in einen Hinterhalt. Beim Wettbewerb "Koch des Jahres" in Bonn saß Mälzer neben zahlreichen Bekannten, wie Cornelia Poletto (52), Juan Amador (55) und Sven Wassmer (37), in einer Jury und soll Punkte vergeben. Was er allerdings nicht wusste: Genau diese bewerteten später auch sein Essen.

Doch zunächst schickte Mälzer seine Gegner auf die Reise nach Frankreich. Hermann sollte in Paris "Kebbeh mit Zitrussoße" zubereiten, Bätz in Bourges eine "Tarte Tartin".

Für den 53 Jahre alten Hamburger führte der Weg nicht nur nach Bonn, sondern auch nach Antwerpen. Dort ging es für ihn in die Kathedrale der Stern-Gastronomie, das altehrwürdige "The Jane" von Starkoch Nick Bril (40).

Für Mälzer ging damit ein Traum in Erfüllung. Schließlich stand dieses Restaurant, dass zu den besten der Welt zählt, auf seiner Bucket Liste. Mehr als nur einmal rutschte ihm ein "Es ist mir eine Ehre" über die Lippen - ein echter Fanboy-Moment für ihn.