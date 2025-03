Nach dem Tod seines Vaters: Tim Mälzer veröffentlicht Herzensprojekt

Hamburg/Bernkastel-Kues - Tim Mälzer geht ins Pflegeheim. Natürlich ist er dafür mit seinen 54 Jahren noch viel zu jung. Aber der Hamburger Fernsehkoch und Gastronom hat eine neue Mission. Diesmal will er schlicht den Alltag von Senioren in Pflegeheimen besser machen - leichter, aktiver, bunter.

Die neue Vox-Doku "Herbstresidenz" ist ein Herzensprojekt des TV-Kochs. © Christian Charisius/dpa

Wie schon für die preisgekrönte Doku "Zum Schwarzwälder Hirsch" ist er dafür wieder mit Schauspieler André Dietz (49) unterwegs.

Und beide haben erneut Menschen mit Behinderungen dabei, die sich neuen Herausforderungen stellen wollen und als Pflegeschüler mit ins Heim kommen.

Der erste Teil der vierteiligen Doku "Herbstresidenz" wird am Mittwoch (Vox, 20.15 Uhr) ausgestrahlt.

Für Tim Mälzer ist die Doku erneut ein Herzensprojekt. Nach dem Tod seines Vaters im vergangenen Jahr habe er mit vielen Menschen über ihre Wünsche und Bedürfnisse rund um die letzten Lebensjahre sprechen wollen.

"Doch ich habe sehr schnell festgestellt, dass diese Gespräche nicht gerne geführt werden. Es wurde auch mit sehr starker Ablehnung darauf reagiert", sagte Mälzer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Aber warum ist das so? Dieser Frage wollte das Team auf den Grund gehen. Gedacht, getan - in einem Pflegeheim in Bernkastel-Kues in Rheinland-Pfalz.