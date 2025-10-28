Tim Mälzer: Das rät der TV-Star allen Hobbyköchen - "sage ich seit 20 Jahren"

TV-Koch Tim Mälzer (54) verrät hilfreiche Kniffe in der Küche. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

"Keine Angst haben. Das ist ein banaler Spruch, sage ich seit 20 Jahren. Aber kein Essen, das ich gekocht habe, ist so schlecht gewesen, dass ich es dem Hund geben musste", sagte Mälzer der Deutschen Presse-Agentur.

"Es ist, weiß Gott nicht, immer eine Offenbarung. Es ist, weiß Gott nicht, immer ein Genuss. Aber wenn du Angst hast, Dinge falsch zu machen, ist das der größte Fehler, der in der Küche passieren kann. Weil es tausend Wege gibt, die nach Rom führen", so Mälzer weiter.

Sein zweiter Tipp hat mit Erfahrung zu tun: "Meine Oma und meine Mutter konnten circa 20 Gerichte kochen. Die haben sie immer wieder auf den Tisch gebracht und dadurch sind sie routinierter und immer besser geworden", erklärte der TV-Koch. Beim Kochen sei die Wiederholung ein großes Geheimnis.