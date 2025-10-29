"Eine der schlimmsten Schnittverletzungen": Tim Mälzer muss Koch-Show unterbrechen
Hamburg - In Tim Mälzers (54) neuer Koch-Show "Mälzers Meisterklasse" passierte bereits in Folge 1 ein folgenschweres Unglück: Ein Kandidat schnitt sich ins Handgelenk.
Bei "Mälzers Meisterklasse" (Folge 1 nächste Woche bei VOX, aktuell schon bei RTL+) macht sich Tim Mälzer auf die Suche nach dem einen Talent mit dem besonderen Koch-Charakter. Der Gewinner erhält 50.000 Euro.
Doch dieser Traum platzte für einen Kandidaten bereits in der ersten Folge.
Während des Drehs rutschte Sunil Prajapati mit einem Messer ab und schnitt sich direkt ins Handgelenk. Mälzer reagierte sofort: "Wir haben eine Schnittwunde. Oh, oh, oh, Stopp! Stopp, einmal alles stehen lassen!"
"Wir brauchen wirklich einen Sanitäter. Wirklich", befahl der Fernsehkoch. "Ganz fürchterlich. Eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je in meiner Küche gesehen habe", sagte er gegenüber der Redaktion.
Sunil hingegen war die Ruhe in Person und brach nicht in Panik aus.
Trauriges Show-Aus für Kochtalent
Da bei Verletzungen am Handgelenk die Schlagader betroffen sein könnte, wurde direkt ein Krankenwagen gerufen. Die Show wurde unterbrochen.
"Krankenhaus!", rief Mälzer und ließ umgehend Hilfe holen.
Aufgrund der Schwere seiner Verletzung war für Sunil die Show damit leider beendet.
Das Preisgeld wollte der Kandidat nutzen, um sich den Traum eines eigenen, kleinen Cafés zu erfüllen.
"Ich habe so lang gewartet", sagte Sunil. "Und dass genau in dem Moment so was passiert - sehr, sehr traurig."
Titelfoto: Gregor Fischer/dpa