"Eine der schlimmsten Schnittverletzungen": Tim Mälzer muss Koch-Show unterbrechen

Hamburg - In Tim Mälzers (54) neuer Koch-Show "Mälzers Meisterklasse" passierte bereits in Folge 1 ein folgenschweres Unglück: Ein Kandidat schnitt sich ins Handgelenk.

Tim Mälzer (54) unterbricht seine Show, da sich ein Kandidat verletzt hat. © Gregor Fischer/dpa

Bei "Mälzers Meisterklasse" (Folge 1 nächste Woche bei VOX, aktuell schon bei RTL+) macht sich Tim Mälzer auf die Suche nach dem einen Talent mit dem besonderen Koch-Charakter. Der Gewinner erhält 50.000 Euro.

Doch dieser Traum platzte für einen Kandidaten bereits in der ersten Folge.

Während des Drehs rutschte Sunil Prajapati mit einem Messer ab und schnitt sich direkt ins Handgelenk. Mälzer reagierte sofort: "Wir haben eine Schnittwunde. Oh, oh, oh, Stopp! Stopp, einmal alles stehen lassen!"

"Wir brauchen wirklich einen Sanitäter. Wirklich", befahl der Fernsehkoch. "Ganz fürchterlich. Eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je in meiner Küche gesehen habe", sagte er gegenüber der Redaktion.

Sunil hingegen war die Ruhe in Person und brach nicht in Panik aus.