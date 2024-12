Tim Mälzer als Weihnachtsmann berührt zu Tränen

Tim Mälzer (53) hat als junger Mann alle möglichen Gelegenheitsjob angenommen. © Radio Bremen/Matthias Hornung

"Was mich am meisten berührt hat, war wirklich der Besuch in einem Hochhaus", sagte er kürzlich in der Radio Bremen-Talkshow "3nach9".

"Da war eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind und sie hat eine gebrauchte Barbie verschenkt." Mit fast nichts hat die Frau versucht, ihrer Tochter ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen. Das hat bei Mälzer einen bis jetzt anhaltenden Eindruck hinterlassen.

"Die Freude über das bisschen, was da war, und das Bemühen der Mutter, die Freude der Tochter und dieses Momentum - das war so, wo ich sagte: Wow! Das ist wichtig, dass man diesen Menschen eben einen Teil ihrer Würde auch lässt."

Moderator Giovanni di Lorenzo (65) hakte nach und wollte etwas ungläubig von seinem Gast wissen: "Das hast du damals gemerkt?"

"Sofort!", antwortete Mälzer.