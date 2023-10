Tim Mälzer stellt neues Kochbuch vor: "Nicht für den ambitionierten Angeber-Hobby-Koch"

Hamburg - Es ist bereits sein 11. Kochbuch, das der Hamburger TV-Koch Tim Mälzer (52) am Mittwochabend in seinem Restaurant "Bullerei" vorgestellt hat. Mit dem neuen Werk will er aufzeigen, dass die "einfachen Zutaten" nicht vergessen werden dürfen und gerade damit besondere Gerichte für den Alltag gezaubert werden können.

Einfache Zutaten, die doch besonders sind. Darauf sollte man sich zurückbesinnen, findet der Kochbuchautor: "Wir in Deutschland haben manchmal das Problem, dass wir die einfachen Sachen nicht so schätzen, sondern als selbstverständlich nehmen. Wir wollen das wieder präsenter machen."

Auf 272 Seiten präsentiert der Fernsehkoch etwa 100 Gerichte, die sich vor allem durch eines auszeichnen: kein Schi Schi, das das Wesentliche vermissen lässt, kein Blattgold und andere überkomplexe Aromen. Denn: Zeitgemäß ist für Mälzer das, was "einfach" ist.

Schließlich mache der 52-Jährige nicht gerne Fotos von sich. Der Leipziger Künstler doppeldenk hat somit auf Wunsch des Autors die bunten Kochutensilien auf dem Cover illustriert. Mälzer bekannte sich am Abend der Buchpräsentation als Fan.

Auf den ersten Blick erinnert das Kochbuch " Vierundzwanzigsieben kochen " des Hamburgers an eine Audiokassette der 90er-Jahre oder ein Game-Boy-Spiel. Schrill und bunt erstrahlt das Cover im "Pac-Man-Style". Entstanden sei es, weil Mälzer selbst ungern die Gesichter seiner Kochkollegen zu Hause im Regal haben wolle. Und so auch nicht sein eigenes.

Tim Mälzers neues Kochbuch "Vierundzwanzigsieben kochen" hält auf mehr als 200 Seiten etwa 100 Gerichte für den Alltag bereit. © Alice Nägle/TAG24

Was der Hamburger aber immer wieder betont: Seine Kochbücher dienen zur Inspiration. Wer eine bestimmte Mahlzeit strikt nach Plan zubereiten wolle, gerne, aber er selbst ist der Meinung: "Rezepte werden beim Kochen geschrieben" und ruft damit alle dazu auf, sich einfach mal auszuprobieren.

Es ginge beim Kochen schließlich nie darum, dass es perfekt werden müsse. "Es geht darum, dass man überhaupt anfängt zu kochen. Noch nie war etwas so schlecht, dass ich es hätte wegschmeißen müssen. Wenn ich dazu inspirieren kann, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, sich auszutauschen, dann mache ich einen guten Job. Das ist für mich noch wichtiger als das eigentliche Rezept", so Mälzer über die Intention hinter seinem neuesten Werk.

Ein gutes Beispiel für ein banales, aber absolutes Lieblingsrezept sei die "geriebene Tomatensauce", so der Autor. Und das beste: Es dauere von der Kochzeit her wirklich keine fünf Minuten, sei aber "sensationell" lecker und "einfach ein Gericht, dass dir nicht in die Fresse springt", erklärt der Profi bei der Live-Koch-Session.

Aber auch alle anderen 99 Rezepte seien für alle machbar. Und die Zeitangaben für die Zubereitung? "Die sind transparent", betont der Bullerei-Besitzer: "Alle Angaben sind für Anfänger gedacht".