Für TV-Doku: TV-Koch Tim Mälzer zieht in Pflegeheim ein

Hamburg - Er macht sich Gedanken über seine Zukunft! TV-Koch Tim Mälzer (54) ist für die TV-Dokumentation "Herbstresidenz" mit Jugendlichen mit Behinderungen in ein Pflegeheim gezogen. Nun kann er sich besser vorstellen, was ihn im Alter oder im Falle einer Pflegebedürftigkeit erwartet.

TV-Koch Tim Mälzer (54) war für eine Dokumentation in einem Pflegeheim. © Georg Wendt/dpa

90 Tage lang unterstützte Mälzer die Pflegekräfte bei ihrer Arbeit mit Senioren. Dabei bezog der 54-Jährige am Anfang der Dreharbeiten selbst ein Zimmer und wurde behandelt wie jeder Senior beim Einzug auch.

"Ich saß mit nur einer Tasche auf dem Bett. Das Personal fragte mich, wie viele Scheiben Graubrot ich zum Frühstück möchte", schilderte Mälzer das Aufnahmegespräch im Interview mit Bunte. "Mir war zwar klar, dass ich bald wieder rausgehe, in dem Augenblick habe ich mich aber gefragt, was derjenige empfindet, dem in diesem Moment bewusst wird: Das ist jetzt mein neues Zuhause. Hier komme ich wahrscheinlich nicht mehr lebend raus."

Doch was bewog den Fernsehmoderator überhaupt dazu, an solch einer Produktion teilzunehmen? "Nach der Dokumentation 'Zum Schwarzwälder Hirsch', in der wir junge Menschen mit Downsyndrom im Restaurant angelernt haben, wurde ich gefragt, was mich augenblicklich beschäftigt", gab er an.

Ein großer Punkt sei dabei gewesen, dass sein Vater ein Jahr zuvor viel zu früh verstorben sei. "Ich habe mir zu dieser Zeit viele Gedanken über das Altern gemacht - und mich gefragt: Wie werden wir später leben?", führte Mälzer fort.