Große Trauer um Michael Jacksons Bruder: Tito Jackson (†70) ist tot!

Er schrieb mit den Jackson Five Musikgeschichte, jetzt ist Tito Jackson im Alter von 70 Jahren gestorben.

Von Aliena Rein

USA - Mit den Jackson Five schrieb er mit Hits wie "ABC" oder "I Want You Back" Musikgeschichte, jetzt ist Tito Jackson tot. Der Bruder von Michael Jackson (†50) starb im Alter von 70 Jahren.

Tito Jackson wurde 70 Jahre alt. © Marcus Ingram / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Das bestätigte sein ehemaliger Manager und langjähriger Freund Steve Manning dem US-Portal Entertainment Tonight. Demzufolge sei Jackson am gestrigen Sonntag gestorben. Die offizielle Todesursache ist noch nicht bekannt, Manning glaubt aber, dass es sich um einen Herzinfarkt gehandelt haben könne. Offenbar erlitt Jackson diesen, als er gerade von New Mexico nach Oklahoma reiste. Tito war das drittälteste von neun Kindern der Jackson-Familie, zu der auch die Weltstars Michael und Janet Jackson (58) gehör(t)en. Schon als er elf Jahre alt war, gelangte er mit den Jackson Five, einer Band mit seinen vier Brüdern Jackie, Jermaine, Marlon und Michael, zu Berühmtheit. Die Gruppe wurde von Vater Joe gemanagt und verkaufte weit über 100 Millionen Platten. 1997 wurden die Jackson Five in die Hall of Fame des Rock'n'Roll aufgenommen. Die Gruppe erhielt mehrere Grammy-Nominierungen.

Tito Jackson gab noch vor wenigen Tagen ein Konzert in Deutschland

Die Jackson Five gaben in München noch am 10. September ein Konzert. © Peter Kneffel/dpa Während mehrere seiner Geschwister schon früh Solo-Karrieren starteten, veröffentlichte Tito erst in den 2000ern eigene Musik, sein erstes Solo-Album "Tito Time" erschien 2016. Auch mit seinen Brüdern tat er sich über 20 Jahre nach der Trennung der Jackson Five wieder zusammen, unter dem Namen "The Jacksons" war die Band noch in diesem Sommer auf Tour gegangen. Vor wenigen Tagen hatte Tito zusammen mit Jackie und Marlon ein Konzert in Deutschland gegeben, der Auftritt im Münchner Circus Krone war der einzige der Jackson-Brüder in der Bundesrepublik. Außerdem hatten die Geschwister das dortige Denkmal besucht, das ihrem Bruder Michael gewidmet worden war. Tito hinterlässt seine drei Söhne Taj, Taryll und TJ, die unter dem Namen 3T ebenfalls Musik machen. "Wir sind schockiert, traurig und untröstlich", schrieben die drei Männer auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account.