Tobi Schlegl mistet nach Jakobsweg aus: Davon trennte er sich als Erstes

Der Moderator Tobi Schlegl (47) ist mit seiner Mutter mehr als 700 Kilometer über den Jakobsweg gelaufen. © Christian Charisius/dpa

"Ich dachte mir, ich brauche viele Dinge nicht mehr. Als Erstes habe ich meinen VHS-Videorekorder entsorgt", sagte Schlegl mit einem Lachen.

"All diese Sachen, die ständig da stehen und man denkt immer, man braucht es nochmal. Aber: no, no, no." Trotz dieser schnellen Aktion habe er aber immer noch zu viele Dinge in seiner Wohnung, findet Schlegl.

Der Hamburger (früher NDR-"Extra 3" oder ZDF-"Aspekte") ist fast 40 Tage lang mit seiner Mutter mehr als 700 Kilometer über den Jakobsweg gelaufen und hat über diese intensive Zeit ein Buch geschrieben.