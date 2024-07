30.07.2024 06:55 5.089 Prinz Michael von Griechenland gestorben

Prinz Michael von Griechenland, der letzte lebende Enkel des 1913 ermordeten griechischen Königs Georg I., starb am Sonntag in einem Krankenhaus in Athen.

Athen - Prinz Michael von Griechenland ist tot. Prinz Michael von Griechenland ist im Alter von 85 Jahren gestorben. © Philippe Merle/AFP Der letzte lebende Enkel des 1913 ermordeten griechischen Königs Georg I. verstarb nach Angaben der Online-Ausgabe der griechischen Zeitung "Kathimerini" am Sonntag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus der Hauptstadt Athen. Michael war 1967 als einziges Mitglied der griechischen Königsfamilie im Land verblieben, nachdem Monarch Konstantin II. an einem Gegenputsch gegen die rechtsgerichtete Militärjunta im Land gescheitert war. Michael von Griechenland, der in Marokko und Spanien aufgewachsen war und in Frankreich studiert hatte, war seit 1970 schriftstellerisch tätig. Er veröffentlichte Dutzende Biografien von Aristokraten - sowie unter anderem Werke zur Geschichte Griechenlands und des Osmanischen Reichs.

