Tom Holland gesteht: "Ich war auf jeden Fall alkoholabhängig!"

Los Angeles (USA) - Abends ein kleines Feierabend-Bier? Nicht mehr für Spiderman-Star Tom Holland (27)! Denn wie er jetzt in einem Podcast bekannt gab, fasst er inzwischen keinen Alkohol mehr an - nachdem er zuvor seine eigene Alkoholabhängigkeit erkannt hatte.

Tom Holland (27) merkte 2022, dass er echte Probleme mit einer Alkoholsucht hatte. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Im Jay Shetty Podcast, zeigte sich Filmstar Tom Holland kürzlich von einer sehr persönlichen Seite und packte vieles aus - unter anderem auch über seine Probleme mit dem Alkohol.

Seinen Kampf mit dem Rauschmittel bemerkte er erstmals so richtig im Januar 2022, als er sich an dem beliebten Brauch "Dry January" beteiligen wollte. Dieser sieht vor, nach den Alkohol-gefüllten Feiertagen den ganzen Januar über keinen Tropfen Alkohol zu trinken.

Doch das war für ihn viel schwerer als gedacht. "Alles, woran ich denken konnte, war, etwas zu trinken. Das war alles, woran ich denken konnte", erzählte der Brite.

"Ich bin aufgewacht und habe darüber nachgedacht. Ich habe auf die Uhr geschaut, wann ist es endlich 12 Uhr... Und es hat mir wirklich Angst gemacht", fuhr er fort.

Für den "Spiderman - No Way Home" Star, war es zunächst ein bitterer Kampf, nichts zu trinken. Also verlängerte er seine trockene Zeit erst um einen Monat, dann bis zu seinem Geburtstag, dem 1. Juni.