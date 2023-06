Spider-Man-Star Tom Holland legt Schauspielpause ein: "Show hat mich kaputtgemacht"

Los Angeles (USA) - Spider-Man-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Denn Hauptdarsteller Tom Holland (27) wird vorerst nicht in das Kostüm des beliebten Marvel-Helden schlüpfen. Der Schauspieler kündigte nach den Dreharbeiten seines neuesten Projektes eine einjährige Pause an.

Tom Holland (27) zur Premiere von "The Crowded Room" am vergangenen Donnerstag. © ANGELA WEISS / AFP

Wie das Nachrichtenportal Insider berichtete, sei die neue Apple+-Serie "The Crowded Room" schuld daran, dass Holland eine Erholungspause braucht.

Der Schauspieler erklärte im Interview mit Entertainment-Portal Extra, dass die Show so schwierig war, dass er vorerst keine neuen Projekte mehr angehen wolle, um neue Energie zu tanken - und das ein Jahr lang.

Holland spielt in der Serie den Hauptcharakter Danny Sullivan, einen jungen Mann, der im Zusammenhang mit einer grausamen Schießerei unschuldig verhaftet wird und versucht herauszufinden, was wirklich passiert ist.

"Die Idee, diesen Charakter zu spielen, hat mir wirklich große Angst gemacht, und für mich ist das eine wirklich gute Sache", sagte Holland, der sich neuen Herausforderungen widmen will. Neben der Hauptrolle in "The Crowded Room" übernahm der Schauspieler auch erstmals die Produktion eines Projektes.

"Es war auf jeden Fall eine harte Zeit. Wir haben bestimmte Emotionen erforscht, die ich definitiv noch nie zuvor erlebt hatte", erklärte der 27-Jährige.