Tom Kaulitz beim Elternabend: "Völlig fehl am Platz"

Los Angeles (USA) - Dank seiner Ehe mit Heidi Klum (52) ist Tom Kaulitz (36) stolzer Stiefvater. Das kommt mit Verantwortung - welche ihm teils noch Unbehagen bereitet.

Heidi Klum (52, l.) und Tom Kaulitz (36) sind inzwischen sechs Jahre verheiratet. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der neuesten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählt Tom seinem Zwilling Bill Kaulitz (36) davon, wie er letztens auf einem Schulereignis war.

"Ich würde so was hassen", wirft Bill direkt ein, der keine rosigen Erinnerungen mit der eigenen Schulzeit verbindet.

Als Stiefpapa scheint Tom jedoch ein ähnlich flaues Gefühl zu begleiten: "Ich fühl mich so bei Elternabenden einfach komisch, total fehl am Platz", gesteht er.

Wenn er hereinkomme, versuche er, genauso vernünftig zu erscheinen wie die anderen Eltern. Doch überzeugend scheint er noch nicht so richtig.

"Ich hab das Gefühl, die gucken mich alle so an", lacht der Tokio-Hotel-Gitarrist.

"Ich zieh mir dann schon meinen Kaschmirpullover an und so 'ne unauffällige Hose", beschwert er sich. Doch den Spießer-Look scheint er nicht glaubhaft herüberbringen zu können.

Natürlich habe er dabei immer noch die Haare offen und seinen Vollbart. "Seh ich nicht aus wie ein Stiefpapa oder was?!"