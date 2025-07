"Star Trek"-Schauspieler im Alter von 97 Jahren gestorben

Tom Troupe (†97) und seine Frau Carole Cook (†98) waren von 1964 bis 2023 verheiratet. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie seine Familie gegenüber Daily Mail bestätigte, starb der beliebte TV-Star am Sonntag friedlich in seinem Haus eines natürlichen Todes, nur fünf Tage nach seinem 97. Geburtstag.

Seine Karriere begann Tom auf kleinen Theaterbühnen. 1948 zog es ihn nach New York, voller Hoffnung auf die große Schauspielkarriere. Diese ließ auch nicht lange auf sich warten.

In Hollywood gelang ihm dann der Durchbruch. Der Schauspieler war in über 75 Serien zu sehen, darunter Klassiker wie "Star Trek" und "Mission: Impossible". Aber auch im Kino überzeugte er, etwa in "The Devil's Brigade" und "My Own Private Idaho".

Zurück lässt der Schauspieler seinen Sohn Christopher Troupe, Schwiegertochter Becky Coulter, Enkelin Ashley Troupe sowie zahlreiche Nichten und Neffen.