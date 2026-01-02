3.078
Tot in Hotelzimmer gefunden: Tommy Lee Jones trauert um Tochter Victoria (†34)
USA - Große Trauer bei Schauspieler Tommy Lee Jones (79): Seine Tochter Victoria (34) wurde am Neujahrstag tot in einem Hotel gefunden.
Wie "TMZ" berichtet, starb die 34-Jährige im Fairmont San Francisco Hotel im US-Bundesstaat Kalifornien.
Kurz vor 3 Uhr seien Rettungskräfte wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert wurden. Victoria wurde noch vor Ort für tot erklärt.
Die Hintergründe sind noch völlig unklar.
Jones, der in Filmen wie Men in Black oder No Country for Old Men mitspielte, hat zwei Kinder aus seiner zweiten Ehe mit Kimberlea Cloughley (1981 bis 1996).
Victoria stand selbst auch vor der Kamera, spielte in Men in Black II eine kleine Nebenrolle an der Seite ihres Vaters.
