Tot in Poststelle gefunden: Berühmter YouTuber mit nur 26 Jahren verstorben

Von Elias Kroll

Los Angeles (USA) - Große Trauer in der YouTube-Community: Völlig überraschend ist Philip Enewally, besser bekannt unter seinem Kanal-Namen "P2istheName", im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Wie am Wochenende bekannt wurde, war er am Freitag tot in einer Poststelle in Los Angeles gefunden worden.

Philip Enewally wurde nur 26 Jahre alt. © Montage: Instagram/p2isthename Enewally begann seine YouTube-Laufbahn im Mai 2011. Durch Gaming-, Prank- und Lifestyle-Videos erarbeitete der US-Amerikaner sich eine treue Followerschaft. Auf seinem Kanal "P2istheName" lud er fast tausend Videos hoch, hatte dabei rund 3,86 Millionen Abonnenten. Doch nun der Schock für seine Fans! Wie das Promi-Portal TMZ am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf die Gerichtsmedizin des Los Angeles County berichtete, war der 26-Jährige am Freitag leblos aufgefunden worden. Die Umstände sind dabei bislang noch völlig unklar, Polizei und Gerichtsmedizin gaben keinerlei Details bekannt. Die Ermittlungen laufen. Promis & Stars Hayley hatte ihre tote Mutter (†61) gefunden: Hasselhoff-Töchter sprechen über ihren Schmerz Enewallys YouTube-Kollege und Kumpel "ColeTheMan" bestätigte am Samstagnachmittag auf X: "Mein guter Freund P2istheName ist gestorben … wow. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Er war immer so nett zu mir und hat mir so viele Tipps zur Content-Erstellung gegeben." Auch ein Familienmitglied des Verstorbenen bestätigte seinen Tod gegenüber TMZ, nannte aber ebenfalls keine Details. Stattdessen bat die Person darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Fans wurden gebeten, auf dem "P2istheName"-Kanal ihre Trauer auszudrücken.

Vor zwei Wochen hatte "P2istheName" sein letztes Video auf YouTube hochgeladen

Fans trauern um Philip Enewally: "Danke für das Lachen in meiner Kindheit"

Dieser Bitte leisteten Enewallys Follower dann auch Folge. Unter seinem letzten YouTube-Video, das er vor rund zwei Wochen hochgeladen hatte, drückten unzählige User ihr Mitgefühl und ihre Trauer aus.

"Ich kann es nicht glaube Bruder, wir haben erst am Donnerstag noch telefoniert", kommentierte ein anderer YouTuber. In einem weiteren Kommentar mit fast 3000 Likes hieß es: "Man, ich möchte mich nur für das Lachen in meiner Kindheit [...] bedanken. Ruhe in Frieden. Er ist gegangen, wird aber nie vergessen werden."