TikTok-Star wurde nur 29: Das sind die tragischen Umstände ihres Todes

New York City (USA) - Im April wurde bekannt, dass TikTok-Star Eva Evans im Alter von nur 29 Jahren von uns gegangen ist. Die Trauer um die junge Influencerin und Schauspielerin war riesig. Mittlerweile stehen auch die tragischen Umstände ihres Ablebens fest.

Eva Evans wurde nur 29 Jahre alt. © Montage: Instagram/itsevaevans

Noch am 18. April hatte die US-Amerikanerin ein Video auf TikTok hochgeladen. Nur zwei Tage später war sie tot.

"Gestern hat meine Familie die Nachricht erhalten, dass unsere süße, fabelhafte, kreative, fürsorgliche und witzige Eva, meine wunderschöne Schwester, gestorben ist", teilte ihr Schwester Lila Joy Ende April auf Instagram mit.

Ein Gerichtsmediziner berichtete gegenüber TMZ nun von den Umständen des tragischen Todes. So soll Evans sich in ihrem New Yorker Apartment erhängt haben. Ihren Liebsten hinterließ sie eine Nachricht.

Nicht nur für ihre Fans und Follower, auch für ihre engsten Freunde soll der Tod der jungen Frau, die erst kurz zuvor ihr Schauspieldebüt gefeiert hatte, ein komplett unerwarteter Schock gewesen sein.

Ihre Freunde gaben gegenüber den Polizisten laut TMZ an, dass sie nicht geahnt hätten, dass Eva depressiv oder emotional gestört war.