Tragischer Verlust: Snoop Doggs Enkeltochter mit nur zehn Monaten gestorben

Snoop Doggs Tochter Cori Broadus trauert um ihr Baby. Ihre Tochter Codi Dreaux ist im Alter von nur zehn Monaten verstorben.

Von Janina Rößler

USA - Tragischer Verlust: Snoop Doggs (54) Tochter Cori Broadus (26) trauert um ihr Baby. Ihre Tochter Codi Dreaux ist im Alter von nur zehn Monaten verstorben.

Cori Broadus (26) Tochter ist mit nur zehn Monaten gestorben.  © Screenshot/Instagram/princessbroadus

Diese traurige Nachricht teilte die 26-Jährige am Sonntag in einer Instagram-Story.

Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem sie ihr Baby auf dem Arm hielt.

"Am Montag habe ich die Liebe meines Lebens verloren. Meine Codi", schrieb sie dazu.

Auch ihr Verlobter und der Vater des Kindes meldete sich zu Wort: "Ich bin unendlich traurig, seit du mich verlassen hast, Codi Dreaux. Aber ich weiß, du bist jetzt in Frieden. Daddy wird dich immer lieben. Mein Baby."

Snoop Dogg selbst äußerte sich bislang nicht mit Worten. Der Rapper postete jedoch vor wenigen Stunden ein Bild seiner Familie und setzte lediglich ein Herz-Emoji sowie eine betende Hand unter den Beitrag. In den Kommentaren bekundeten zahlreiche Fans ihr Mitgefühl.

Snoop Doggs Enkeltochter verbrachte zehn Monate auf der Neugeborenenstation

Snoop Dogg (54) und seine Tochter Cori Broadus trauern um die kleine Codi Dreaux.  © EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Woran genau das Baby gestorben ist, ist bislang unklar. Bereits Anfang des vergangenen Jahres hatte Cori öffentlich gemacht, dass ihre Tochter drei Monate zu früh zur Welt gekommen war.

"Ich habe geweint (…) und mir selbst die Schuld gegeben, dass ich ihr nicht alles geben konnte, was sie brauchte. (…) Unser kleines Mädchen kam heute in der 25. Woche zur Welt, und sie ist perfekt wie eh und je", hieß es damals.

Das Mädchen verbrachte daraufhin zehn Monate auf der Neugeborenenstation. Anfang Januar durfte das Baby schließlich nach Hause.

Die 26-Jährige kämpfte zudem mit einer Hochrisikoschwangerschaft und erklärte, die Ärzte seien stets sehr besorgt um sie und das Baby gewesen.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/princessbroadus, EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

