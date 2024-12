Tragisches Unglück: Gründer von bekannter Modemarke stürzt in den Tod

Barcelona (Spanien) - Er war erfolgreicher Geschäftsmann und galt als Milliardär: Nun ist Isak Andic (†71) bei einer Wanderung in den Tod gestürzt.

Isak Andic (†71) gründete das Modehaus Mango im Jahr 1984. © HANDOUT / AFP

Wie das spanische Bekleidungsunternehmen Mango auf X mitteilte, ist Andic am Samstag verunglückt. Nähere Angaben zu den Umständen seines Todes wurden nicht gemacht.

Laut spanischen Medien war Andic zusammen mit Familienmitgliedern etwa 40 Kilometer nordwestlich der katalanischen Stadt Barcelona wandern.

An einer engmaschigen Stelle im Montserrat-Gebirge habe das Unglück seinen Lauf genommen. Der 71-Jährige sei vor den Augen seines Sohnes in den Salpeterhöhlen von Collbató rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt.

Der in der Türkei geborene Unternehmer gründete die Modemarke Mango 1984 in Barcelona. Die Firmenkette ist heute in 120 Ländern aktiv und besitzt fast 2800 Läden und rund 15.500 Angestellte.

Andics Vermögen wird von der Zeitschrift Forbes auf 4,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.