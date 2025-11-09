"Trailer Park Boys"-Star wegen Sex-Verbrechen angeklagt
Dartmouth (Nova Scotia/Kanada) - Einer der Hauptdarsteller der kanadischen Comedy-Kult-Serie "Trailer Park Boys" ist angeklagt worden! Mike Smith (53), der "Bubbles" spielt, muss sich wegen sexuellen Übergriffs verantworten.
Wie CBC unter Berufung auf Gerichtsakten berichtete, wurde Smith am 2. Oktober dieses Jahres in Halifax im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Tat angeklagt.
Diese soll bereits am 30. Dezember 2017 in Dartmouth (Nova Scotia) stattgefunden haben. Smith sei untersagt worden, mit dem mutmaßlichen Opfer Kontakt aufzunehmen.
Laut übereinstimmenden Medienberichten erklärte Trailer Park Boys Inc., dass Smith als Geschäftsführer zurückgetreten sei. "Wir sind uns der Anschuldigung gegen Mike Smith aus dem Jahr 2017 bewusst und nehmen solche Angelegenheiten sehr ernst", hieß es.
"Wir verstehen, wie belastend eine solche Anschuldigung für alle Beteiligten ist." Zu dem Vorfall wolle man sich nicht weiter äußern.
Schauspieler Mike Smith soll Montag vor Gericht erscheinen
In Trailer Park Boys geht es um den fiktiven Alltag von Bewohner einer Wohnwagensiedlung im Stil einer Dokumentation. Neben Smith spielen Robb Wells (54) als "Ricky" und John Paul Tremblay (57) als "Julian" die Hauptrollen.
Mittlerweile gibt es bereits zwölf Staffeln der 2001 in Kanada gestarteten Serie, die in Deutschland beim Streaminganbieter Netflix zu sehen ist. Trailer Park Boys Inc. gab bereits bekannt, dass die Dreharbeiten zur 13. Staffel abgeschlossen seien.
Der kanadische Schauspieler Mike Smith soll laut CBC am Montag vor Gericht erscheinen.
Titelfoto: IMAGO / Everett Collection