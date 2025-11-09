"Trailer Park Boys"-Star wegen Sex-Verbrechen angeklagt

Dartmouth (Nova Scotia/Kanada) - Einer der Hauptdarsteller der kanadischen Comedy-Kult-Serie "Trailer Park Boys" ist angeklagt worden! Mike Smith (53), der "Bubbles" spielt, muss sich wegen sexuellen Übergriffs verantworten.

Der kanadische Schauspieler Mike Smith (53, l.), hier zu sehen als "Bubbles", muss sich wegen sexuellen Übergriffs verantworten. © IMAGO / Everett Collection

Wie CBC unter Berufung auf Gerichtsakten berichtete, wurde Smith am 2. Oktober dieses Jahres in Halifax im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Tat angeklagt.

Diese soll bereits am 30. Dezember 2017 in Dartmouth (Nova Scotia) stattgefunden haben. Smith sei untersagt worden, mit dem mutmaßlichen Opfer Kontakt aufzunehmen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten erklärte Trailer Park Boys Inc., dass Smith als Geschäftsführer zurückgetreten sei. "Wir sind uns der Anschuldigung gegen Mike Smith aus dem Jahr 2017 bewusst und nehmen solche Angelegenheiten sehr ernst", hieß es.

"Wir verstehen, wie belastend eine solche Anschuldigung für alle Beteiligten ist." Zu dem Vorfall wolle man sich nicht weiter äußern.