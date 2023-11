Trauer um ESC-Sängerin: Sara Tavares stirbt mit 45 Jahren!

Sara Tavares wurde 45 Jahre alt. © Screenshot/Facebook/SaraTavaresOficial

Im zarten Alter von gerade mal 15 Jahren hatte sie ihrem Heimatland Portugal im Jahr 1994 den achten Platz beim Eurovision Song Contest - und damit eine der besten Platzierungen des Landes überhaupt - beschert und anschließend erfolgreich ihre Musikkarriere gestartet.

Nun müssen Fans Abschied von Sara Tavares nehmen.

Wie unter anderem die portugiesische Nachrichtenseite Sic Noticias berichtete, ist die Sängerin an den Folgen eines Hirntumors gestorben.

Die 45-Jährige sei am Sonntag ihrer schweren Krankheit erlegen und in einem Krankenhaus in Lissabon verstorben, teilte die Familie der Portugiesin bei Instagram mit.



"Unsere liebe Sara ist gestern in Frieden gegangen, umgeben von ihrer Familie", schrieben die Hinterbliebenen zu einem farbenfrohen Foto der Musikerin, das sie in einem bunt gemusterten Kleid an einem sonnigen Tag zeigt.

In diesem "Moment des Schmerzes" baten Saras Angehörige um Privatsphäre und dankten ihren Fans für die liebe Anteilnahme sowie die zahlreichen Beileidsbekundungen.

"Sara hinterlässt uns als Künstlerin und Mensch ein einzigartiges Erbe und ihre Lieder werden immer die Herzen berühren. Vielen Dank, Sara, für so viel!"